Лина Дембикова: "Если вы не выбрали наряд на Новый год, самое время поторопиться"

Шеф-стилист программы "Перезагрузка" посоветовала выбрать то, что подходит именно вам.

Шеф-стилист программы "Перезагрузка" на ТНТ Лина Дембикова дала советы по выбору наряда на Новый год. По словам эксперта моды, стоит отойти от заученных фраз и "обязательных пайеток" и выбрать то, что подходит именно вам.

Если вы, девочки, еще не выбрали наряд на Новый год, самое время поторопиться. Никаких заученных фраз, никаких счастливых цветов или обязательных пайеток. Выберите то, что подходит именно вам, что вас вдохновляет и сделает этот праздник прекрасным. Лина Дембикова

Если говорить о популярных цветах, то здесь, по словам собеседника Piter.TV, на первом плане выступает красный, золотой и серебряный. При этом сама Лина отдала бы предпочтение более оригинальным оттенкам – розовому, фиолетовому или нежно-голубому. Дополнить наряд и сделать его нарядным можно при помощи аксессуаров.

Если вы та, кто практично делает ставку на аксессуары, тогда ловите тренд всего будущего года – это стразы. При этом стразы могут быть как в чокере, как в босоножках, так и в ремне, могут быть свисающие длинные серьги. Любой наряд сразу станет выглядеть дорого и богато прямо, как в 90-х. Лина Дембикова

Также селебрити стилист посоветовала женщинам, которые хотят сделать ставку на фасон или фактуру, обратить внимание на асимметрию, на интересные материалы, например, материал травка или перья. По словам Лины Дембиковой, и то, и то будет выглядеть нарядно.

Видео: Piter.TV