Петербуржцы заинтересовались музыкальными фестивалями Калуги, Карелии и Ростова-на-Дону

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области этим летом стали чаще интересоваться фестивалями в различных музыкальных жанрах. С начала года трафик на официальные сайты крупнейших мероприятий страны вырос более чем в 2,5 раза относительно аналогичного периода 2023 года, выяснили аналитики МегаФона, изучив обращения на 20 тематических ресурсов.

Интересоваться датами и лайнапом фестивалей жители Северной столицы начали ещё в апреле — на целый месяц раньше по сравнению с прошлым годом. При этом трафик на сайты мероприятий в этом месяце вырос в пять раз относительно марта.

Чаще всего петербуржцы интересовались VK Fest, который проходит в пяти городах и собирает популярных музыкантов по всей стране. Второе место в рейтинге занял фестиваль Stereoleto, проходящий в московском саду "Эрмитаж". Топ‑3 замыкает "Дикая мята" — один из крупнейших летних опен‑эйров, проходящий в Тульской области.

При этом жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области изучают фестивали не только в пределах Санкт-Петербурга. В четыре раза вырос интерес к подмосковному фестивалю электронной музыки OUTLINE, в два с половиной раза — к фестивалю того же жанра Signal, проходящий в эти выходные в деревне Никола‑Ленивец Калужской области. "Воздух Карелии", где музыканты разных жанров выступают в живописных местах карельской глубинки, петербуржцы интересовались почти в два раза чаще, чем в прошлом году.

Всплеск внимания в этом году у жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области возник к фестивалю электронной музыки TRIP 2024, который прошел в городе Ростов-на-Дону. Им в 2024‑м интересовались в 43 раз чаще, чем в прошлом году. В 17 раз вырос трафик на сайт международного фестиваля Ruskeala Symphony — мероприятие, где исполнители классической музыки выступают на плавучей сцене в центре мраморного карьера. Топ закрывает фестиваль "Бессоница" в Калуге, где днем проводят музыкальную и образовательные программы, а ночью показывают анимационные проекты.

В целом у россиян в пятёрку самых популярных фестивалей вошли VK Fest, STEREOLETO, YLETAЙ, "Голос кочевников" и Ural Music Night.

Фото: unsplash