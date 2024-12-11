Подтверждена смерть блогера Лены Миро: названа вероятная причина трагедии

Трагедия могла произойти в 2024 году.

В сети появилась информация о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя Елены Мироненко, более известной как блогер Лена Миро. Как сообщает издание Baza, 24 января 2024 года ИП было официально закрыто по причине смерти его владелицы.

Согласно документам, причиной ликвидации значится "прекращение деятельности в связи со смертью". Однако первые сообщения о кончине Елены Мироненко начали активно распространяться в медиа только в апреле 2024 года. По данным источников, она попала в автокатастрофу в США, после чего впала в кому и позднее скончалась.

Первое сообщение о смерти Лены Миро появилось в СМИ в апреле 2024-го, но не было официально подтверждено

Тем не менее, в интернете появляются версии, предполагающие инсценировку событий. Некоторые пользователи выдвигают предположения, что информация о смерти могла быть ложной, но официальных подтверждений этому пока не поступало.

Лена Миро обрела популярность еще в 2010-х годах благодаря своим резким и провокационным публикациям в блоге на платформе "Живой Журнал". Она прославилась своим критическим отношением к звездам, обсуждениями светской жизни и советами о похудении, которые неизменно вызывали оживленные споры и широкий общественный резонанс. Примечательно, что в 2023 году публицистка поставила блог на паузу, опубликовав там "прощальное" сообщение.

Интерес к причинам смерти Лены Миро активно обсуждается в сети, что лишь подчеркивает влияние, которое она оказала на интернет-культуру и аудиторию.

Фото: Елена Мироненко / ВКонтакте