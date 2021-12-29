Имущество "Русского Международного Банка" в Петербурге продали на торгах за 243 млн рублей

У банка отозвали лицензию в 2017 году.

Имущество ликвидируемого банка АО "Русский Международный Банк" продали на торгах. На аукционе были представлены 9 квартир и 2 коммерческих помещения в ЖК бизнес-класса на Свердловской набережной, 58. Об этом сообщила пресс-служба Российского аукционного дома.

Имущество продавалось отдельными лотами. На каждый претендовало до 88 участников. Квартиры продали с превышением начальной цены в 1,6-2 раза. В общей сложности было выручено 242,9 млн рублей.

Самым дорогим лотом аукциона оказалась квартира площадью 170,7 кв. метров на восьмом этаже. За нее боролись сразу же 40 претендентов. Помещение ушло с превышением начальной цены на 75%.

Самым востребованным лотом стала квартира площадью 69 кв. метров на 10 этаже. Ее хотели купить 88 участников аукциона. Недвижимость ушла с молотка за 16,1 млн рублей.

Банк России отозвал лицензию у "Русского Международного Банка" в сентябре 2017 года.

Ввиду неудовлетворительного качества активов, не генерировавших достаточный денежный поток, банк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами. Кроме того, кредитная организация не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и достоверного представления информации в уполномоченный орган. говорилось в сообщении ЦБ.

Фото: ЖК "Platinum"