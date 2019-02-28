Экс-глава Центрального района Андрей Хлутков займется внешними связями

Чиновник назначен на новый пост в Комитете Смольного.

Бывший глава Центрального района Андрей Хлутков станет заниматься развитием внешних связей в Петербурге. Об этом сообщает "Петербургский дневник". По информации от издания, чиновнику отдали сферу отношений со странами дальнего зарубежья: Америкой и Европой, а также направление СНГ и регионов России.

Я буду отвечать за укрепление международных экономических и гуманитарных связей. Конечно, все органы власти активно развивают международное сотрудничество. Комитет по внешним связям возглавляет эту работу. Блок конкретно моей работы очень разнообразный и интересный объясняет сам сказал Андрей Хлутков.

Напомним, что с 2016 года специалист занимал должность руководителя Центрального района Северной столицы, а до этого являлся советником губернатора.

Фото: Piter.tv