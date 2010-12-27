Эксперт: легализация криптовалюты может сделать Россию более инвестиционно привлекательной

Ключевая задача регулятора заключается в формировании таких правил рынка криптовалют, которые с одной стороны смогут защитить интересы участников процессов в этой отрасли, а с другой стороны не станут барьерами для развития рынка. Соблюдение двух этих условий позволит привлечь в Россию зарубежные инвестиции, считают специалисты.

Как сообщает ФБА "Экономика сегодня", на совещании у президента России Владимира Путина глава Минфина Антон Силуанов заявил, что принято решение о необходимости госконтроля эмиссии и обращения криптовалют. Конкретные параметры регулирования рынка еще не определены, но государство намеревается контролировать эту ситуацию, сообщил глава Минфина.



По словам директора по проектной деятельности Института развития интернета (ИРИ) Арсения Щельцина, при создании глобального пула добычи криптовалюты, он мог бы стать крупным официальным налогоплательщиком. Также он отметил, что проконтролировать эмиссию каждой криптовалюты не удастся, а подходы к эмиссии нужно детально обсуждать с экспертами по технологиям и юристами. По мнению эксперта, регулятор достаточно лояльно относится к криптовалютам и крайне позитивно к блокчейну.



Ранее в Минфине предлагали регулировать криптовалюту как "иное имущество". По мнению замминистра финансов Алексея Моисеева, криптовалюту нет смысла рассматривать в качестве валюты. Исследователь криптовалют Денис Смирнов уверен, что меры по регуляции стоит только приветствовать.



Впрочем, есть и риски. Президент среди них выделил сложности соблюдения антиотмывочного законодательства и проблемы идентификации. Арсений Щельцин обращает также внимание на такой риск, как крайне высокую волатильность криптовалют.



Эксперт отметил, что легализация криптовалюты может стать отличной возможностью для России через законодательную базу сделать РФ более инвестиционно привлекательной.



