На Невском проспекте начался крестный ход: фото и видео

В Северной столице проходит Крестный ход в честь дня перенесения мощей Александра Невского в Петербург. Из-за этого перекрыли Невский проспект.

Днем во вторник, 12 сентября, на Невском проспекте начался крестный ход. Религиозное мероприятие посвящено дня перенесения мощей Александра Невского в Петербург. По предварительным данным на улицах собралось не менее 20 тысяч человек.

Возглавил шествие митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Также пришли вице-губернаторы Игорь Албин и Константин Серов, спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров, депутаты Государственной думы Игорь Дивинский и Виталий Милонов.

Участники и очевидцы выкладывают в социальные сети фотографии и видео с места события. Колонна идет по невскому проспекте до площади Александра Невского.

Из-за перекрытия главной улицы в центре намечается коллапс. Водители поехали в центр несмотря на многочисленные предупреждения о перекрытии дорог.

Фото: Instagram / leoserser, mnosoff, silviojoker, alexdobs333

Видео: Instagram / istrongeron, mnosoff