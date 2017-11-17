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В Петербурге задержан похититель женских вещей

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В Петербурге возбудили дело против охранника, которого подозревают в краже личных вещей женщины в поезде сообщением "Великий Новгород – Санкт-Петербург".

На Московском вокзале правоохранители раскрыли кражу личного имущества, произошедшую в поезде сообщением "Великий Новгород - Санкт-Петербург". Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

К сотрудникам транспортной полиции обратилась 38-летняя женщина, которая заявила о краже личных вещей. Проверка выявила подозреваемого по данному делу. Им оказался 42-летний сотрудник охранного предприятия, который, по предварительным данным, мужчина во время проверки поезда обнаружил забытый пакет с личными вещами и решил его "прикарманить". Внутри пакета находились предметы женского гардероба.

Сумма ущерба составила 7 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ ("Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину"). Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.
 

Теги: новости петербурга , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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