В Петербурге задержан похититель женских вещей

В Петербурге возбудили дело против охранника, которого подозревают в краже личных вещей женщины в поезде сообщением "Великий Новгород – Санкт-Петербург".

На Московском вокзале правоохранители раскрыли кражу личного имущества, произошедшую в поезде сообщением "Великий Новгород - Санкт-Петербург". Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.



К сотрудникам транспортной полиции обратилась 38-летняя женщина, которая заявила о краже личных вещей. Проверка выявила подозреваемого по данному делу. Им оказался 42-летний сотрудник охранного предприятия, который, по предварительным данным, мужчина во время проверки поезда обнаружил забытый пакет с личными вещами и решил его "прикарманить". Внутри пакета находились предметы женского гардероба.



Сумма ущерба составила 7 тысяч рублей.



По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ ("Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину"). Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

