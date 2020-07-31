Петербург снова оказался вторым в России по суточной смертности от ковида

Всего с начала пандемии в городе на Неве зафиксировано более 19 тысяч смертей от болезни.

Помимо второго места в России по суточной заболеваемости коронавирусом Петербург стал вторым в показателях смертности от вируса. Об этом утром 8 августа свидетельствуют данные сводки, предоставленные в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) в стране.

За последние сутки в стране подтверждена смерть 787 пациентов, в том числе 45 человек – в Петербурге и 16 в Ленобласти. На первом месте Москва – 63 смерти. Всего в городе на Неве за время пандемии коронавируса умерли 19 668 человек, 517 092 пациента – выписаны по выздоровлению, в общем выявлено 543 998 случаев заболеваний.

За минувших 24 часа в России подтверждена смерть 787 пациентов от ковида, всего с начала пандемии зафиксирован 164 881 умерший от коронавируса.

Фото: Piter.tv