Коронавирус в Петербурге: 17 марта

В Петербурге продолжают усиливать меры по борьбе с коронавирусом.

Вспышка нового типа коронавируса COVID-19, от которого пока не придумали вакцину, продолжает набирать обороты. Последние новости на 17 марта.

С сегодняшнего дня в петербургском метро начали проводить дезинфекцию и влажную уборку. Дважды в сутки работники моют составы, четыре раза в сутки – пассажирские зоны станций, поручни эскалаторов и траволаторов. Салоны моют с порошком и дезинфицируют, а на конечных остановках обязательно проветривают.

За вчерашний день в Петербурге были госпитализированы еще 3 человека с подозрением на коронавирус, всего в городе 8 инфицированных человек. Накануне врачи отпустили трех больных, среди которых был гражданин Италии. При этом в Боткинской больнице рассказали, как лечат пациентов с подтверждённым диагнозом. В основном, им дают препараты от гриппа и ОРВИ, так как болезнь у всех протекает в лёгкой форме.

Также 17 марта финский железнодорожный оператор VR сообщил, что с 19 марта из Петербурга в Хельсинки перестанут ходить поезда, ж/д сообщение прекратится и между Москвой и Хельсинки. Границы закрыли вплоть до 13 апреля.

Сегодня же в Пулково открыли оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Круглосуточный медпункт находится на втором этаже. Именно там проходят дезинфекцию пассажиры, которые прибыли из регионов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.

Около полудня стало известно, что главный государственный санитарный врач по Петербургу Наталия Башкетова подписала постановление о дополнительных мероприятиях, которые должны сдержать распространение нового коронавируса COVID-2019 в Петербурге. В постановлении говорится о требовании проверять на коронавирус уже умерших больных. Также работодателей просят измерять температуру своим работникам и не пускать тех, кто пришел в офис с признаками ОРВИ. Позже в Смольном заявили о создании в скором времени Городского центра по мониторингу ситуации с коронавирусом. В центр войдут представители всех исполнительных органов власти города.

К концу рабочего дня стало известно, что на карантин закрыли общежитие еще одного вуза, на этот раз – Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения. Туда из Италии вернулся студент, который сразу обратился к врачам. Но на всякий случай было решено изолировать других студентов с этого же этажа.

Фото: cdc.gov; Piter.TV