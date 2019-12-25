В Боткинской больнице рассказали, как лечат коронавирус

Двух человек уже выписали из больницы.

В Боткинской больнице 16 марта врачи рассказали, с помощью каких препаратов им удалось вылечить двух пациентов с легкой формой заболевания коронавирусом. Об этом сообщили "Невские Новости".

Главный врач больницы рассказал, что единых протоколов лечения нет. Болезнь в легкой форме лечат препаратами против гриппа и ОРВИ. В более тяжёлых случаях могут использоваться препараты против ВИЧ.

Из больницы уже выписали двух человек, у остальных болезнь протекает в лёгкой форме. Прогнозы у врачей довольно оптимистичные.

В Петербурге восемь человек госпитализировали с подозрением на коронавирус.

Фото: Piter.TV