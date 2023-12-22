Консервация Старого кафедрального собора пройдёт в Выборге

Работы будут проведены в Старом Кафедральном соборе, небольшом особняке на улице Сторожевой Башни, башне Святого Олафа, а также на Анненкроне и части южного вала Замка.

Заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой сообщил о планах по реставрации архитектурных памятников Выборга на 2024 год. Работы будут проведены в Старом Кафедральном соборе, небольшом особняке на улице Сторожевой Башни, башне Святого Олафа, а также на Анненкроне и части южного вала Замка.

Старый Кафедральный собор ожидает проведение работ по консервации. Владимир Цой уточнил, что это фактически последний средневековый памятник, в случае с которым по разным причинам ранее не удалось приступить к работам. Выборгский музей-заповедник уже разработал проект по антивандальным мероприятиям, и в ближайшем будущем планируется начать консервацию этого архитектурного памятника.

В планах на 2024 год – завершить реставрацию фасадов небольшого особняка на улице Сторожевой Башни.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти завершается консервация Троицкой церкви.

Фото: Telegram / Владимир Цой