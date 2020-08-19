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Водители петербургских троллейбусов соревновались в мастерстве езды

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Конкурс призван доказать эффективность стандартов рабочих профессий "WorldSkills", которым следует компания, заявляет "Горэлектротранс".

18 августа в Петербурге прошел финальный, практический этап городского конкурса "Лучший водитель троллейбуса". Соревнование длилось два часа, оно проходило на второй площадке Троллейбусного парка №1. В конкурсе участвовали 18 финалистов теоретического этапа.

Чтобы показать свои навыки, водители проходили препятствия, например, точная езда задним ходом, подъезд к остановке, "перегонка" троллейбуса и "змейку". На всей линии эстафеты присутствовали эксперты, замерявшие среднюю скорость прохождения водителями препятствий и считали количество ошибок – сбитые конусы и промедления.

Первых несколько гранд-финалистов ждет премия, а двух остальных – право на участие во всероссийском конкурсе. Конкурс продлится два дня и будет завершен 19 августа вечером, когда будет оглашен список победителей.

Теги: история петербургского троллейбуса, лучший водитель троллейбуса
Категории: Репортажи, Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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