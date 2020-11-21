Создатель гимна 300-летия Петербурга Олег Кваша поделился любовью к городу

Композитора спросили, действительно ли музыкальная студия находится в его жилище, где расположены рояль и гитары, и являются ли они местом написания музыкальных композиций.

Издание "Петербургский дневник" поговорило с музыкантом и композитором Олегом Квашой, автором гимна, приуроченного к празднованию 300-летия Санкт-Петербурга.

Композитора спросили, действительно ли музыкальная студия находится в его жилище, где расположены рояль и гитары, и являются ли они местом написания музыкальных композиций. Олег Кваша подтвердил, что живет здесь последние 30 лет и в этой мастерской создано многое, включая знаменитую композицию "Санкт-Петербург — гордую белую птицу", посвященную юбилею города.

Далее речь зашла о детстве Олега Семеновича и его родителях. Музыкант поведал, что вырос в маленьком литовском городке Клайпеде, откуда родом его родители. Отец занимал должность главного инженера морского порта, впоследствии став руководителем порта. Несмотря на уважение отца к музыке, тот резко отрицательно реагировал на увлечение сына рок-н-роллом и длинные волосы, в связи с чем отношения с отцом были напряженными. Мать относилась терпимо, но особой поддержки не оказывала. Сам композитор активно занимался музыкой с юных лет, создав группу из школьных друзей, игравшую на школьниках и городских мероприятиях.

Вопрос ведущего о переезде композитора в Ленинград в начале 80-х вызвал воспоминания о впечатлениях от города. Олег Кваша признался, что почувствовал себя влюбленным в Ленинград с самого детства, отметив его уникальность и неповторимую атмосферу, влияющую на творческое вдохновение.

Музыканта попросили вспомнить первое жилье, в котором он поселился в Ленинграде. Ответ был дан таким образом: первоначально проживал на улице Энтузиастов, 46, в рабочем районе Ржевка-Пороховые, который никак не ассоциировался с романтическим образом города. Окруженный видом леса из окон квартиры, Кваша чувствовал контраст с атмосферой исторического центра Петербурга.

Отдельное внимание музыкант уделил рассказу о периоде ночной работы сторожем в Доме культуры имени 10-летия Октября на Обводном канале. Олег Кваша назвал это время лучшим периодом жизни, несмотря на обстоятельства, вынудившие его заняться подобной деятельностью. Именно в ночное время суток, находясь в музыкальной атмосфере Дома культуры, он создал известные хиты совместно с поэтом Валерием Панфиловым.

Рассказывая о сотрудничестве с Панфиловым, композитор упомянул, что изначально искал подходящего автора стихов, проходя через крупные объединения литераторов Ленинграда. Случайная встреча с молодым поэтом в Горном институте привела к совместному творчеству, результатом которого стали знаковые песни, вошедшие в золотой фонд советской эстрады.

Популярность пришла к Олегу Кваше с композицией "Суббота есть суббота", которую исполнил Игорь Скляр. Музыкант уточнил, что композиция имела успех еще до исполнения Скляром, будучи записанной аранжировщиком Алексеем Петровым. Широкая известность пришла благодаря популяризации песни на дискотеках и телевидению.

Отвечая на вопрос о смысле песни "Зеленоглазое такси", Олег Кваша вспомнил, что поводом для написания текста стал образ зеленой лампы в такси, символизирующей свободу передвижения. Благодаря сотрудничеству с сыном директора театра Михаилом Боярским, песня получила широкое распространение, превратившись в шлягер.

Интересующая ведущую тема отношений с родителями завершилась воспоминанием о повороте, когда отец наконец признал талант сына-композитора. Поездка семьи в Пятигорск совпала с массовыми исполнением песни "Я больше не хочу тайком любить", услышав которую отец ощутил признание таланта сына.

И, наконец, речь зашла о создании гимна к 300-летнему юбилею Санкт-Петербурга. Олег Кваша поделился историей рождения музыки и текста гимна, подчеркнув, что идея возникла спонтанно, но воплощение потребовало долгих размышлений и творческого труда. Вдохновение пришло в процессе прогулки по любимому городу, выразившись в создании одной из ключевых композиций всей творческой карьеры композитора.

Фото: Дмитрий Филимонов