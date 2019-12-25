Найденные в пакетах останки на берегу Лиговского канала принадлежали мужчине

В Кировском районе Петербурга нашли останки пропавшего мужчины.

В Петербурге установили личность мужчины, останки которого обнаружили на берегу Лиговского канала в Кировском районе. Части тела находились в пакетах рядом с проспектом Народного Ополчения. Об этом 16 октября сообщила "Фонтанка".

По данным издания, погибший при жизни был одиноким. О его исчезновении стало известно в апреле 2026 года.

Сильные гнилостные изменения останков затруднили первоначальное установление личности. Другие подробности произошедшего в опубликованном сообщении не приводятся.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге ищут 13-летнего школьника, ушедшего из дома после ссоры с родителями.

Фото: Piter.TV