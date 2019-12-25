Клещи укусили более 4,2 тысяч жителей Ленобласти с начала года

За прошедшую неделю к медикам обратились 59 человек, среди которых 21 ребёнок.

С начала года в Ленобласти зарегистрировано более 4 257 укусов клещей. Среди пострадавших – 920 несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Больше всего от укусов этих насекомых пострадало в Тихвинском районе – 752 человека. В Бокситогорском районе пострадали 429 человек, в Волховском – 391.

Специалисты провели исследования около 3,5 тысяч сданных при обращении клещей. Инфицированы энцефалитом было 37 особей, боррелиозом – 760.

За прошедшую неделю к медикам обратились 59 человек, среди которых 21 ребёнок. В Ленобласти зарегистрировано 3 новых случая заболевания энцефалитом, причём два из них – у детей.

В начале августа стало известно, что 21 петербуржец заболел клещевым энцефалитом.

Фото: pexels