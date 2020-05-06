  1. Главная
Капремонт фасада Доходного дома Дерещевых на Малом Проспекте П.С. подходит к концу
Сегодня, 10:58
Капремонт фасада Доходного дома Дерещевых на Малом Проспекте П.С. подходит к концу

Первый этаж украшен декоративной штукатуркой “под шубу”, верхние этажи облицованы красным кирпичом с изящными элементами декора.

Завершается капитальный ремонт фасада здания на Малом проспекте Петроградской стороны, 70. Леса уже убраны, а готовность объекта составляет 90%, сообщает пресс-служба Фонда капремонта.

Здание, возведённое в 1906 году по проекту архитектора Николая Каценеленбогена, отреставрировано в соответствии с историческими материалами. Первый этаж украшен декоративной штукатуркой "под шубу", верхние этажи облицованы красным кирпичом с изящными элементами декора.

Фасад восстановлен с использованием оригинальных образцов и исторических чертежей: реставраторы воссоздали карнизы, лепнинные украшения, парапетные колонны и оконные рамы. Цокольный этаж покрыт путиловским камнем, обновлены входные двери. 

В Доходном доме Дерещевых заседали представители Русского астрономического общества в 1920-е годы.

Ранее мы сообщили о том, что Первый Министерский дом отреставрируют в Петергофе до апреля 2026 года.

Фото: Фонд капитального ремонта Петербурга

