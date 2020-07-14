Подрядчика для капремонта Дизельного проезда выбрали со второго раза

В ходе капремонта проезд расширят.

В Петербурге определили подрядчика, который проведет капитальный ремонт Дизельного проезда в Московском районе. Победителем стало АО "Трест". Информация опубликована на портале госзакупок.

Стоимость работ оценивается в 621,5 млн рублей. Конкурс также объявляли в мае, но он был приостановлен из-за жалобы.

Ожидалось, что работы начнутся уже в мае-июне, но сроки сдвинулись. Срок окончания ремонта — 31 октября 2023 года.

Подрядчику предстоит расширить проезд до четырёх полос, а также заменить асфальт, инженерные коммуникации, обустроить тротуары, установить освещение и дорожные знаки. Дизельный проезд получил статус "местного курорта". Дело в том, что в летний период там часто происходят подтопления.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб