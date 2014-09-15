  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге запущен официальный канал для экстренного оповещения жителей в мессенджере MAX
Сегодня, 12:35
162
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге запущен официальный канал для экстренного оповещения жителей в мессенджере MAX

0 0

Через канал будут передаваться сигналы региональной системы оповещения населения в режиме реального времени.

В национальном мессенджере MAX заработал новый официальный канал "ОПОВЕЩЕНИЕ населения Санкт-Петербурга". Как рассказал портал "Строительный Петербург", его задача — быстро информировать горожан о чрезвычайных ситуациях, угрозах и мерах безопасности.

Через канал будут передаваться сигналы региональной системы оповещения населения в режиме реального времени. Жители смогут первыми узнавать о неблагоприятных погодных явлениях, угрозах природного и техногенного характера, а также о возможных инцидентах, связанных с применением беспилотников и других видов оружия.

Как отмечают организаторы, все сообщения поступают исключительно от официальных органов, ответственных за безопасность и информирование населения. Канал работает круглосуточно, а публикации в нём будут появляться сразу после поступления данных в систему.

Кроме экстренных уведомлений, в "ОПОВЕЩЕНИИ населения Санкт-Петербурга" будут публиковаться сведения о плановых проверках системы оповещения, тестовых сигналах и инструкциях по действиям в различных нештатных ситуациях.

Фото: unsplash (Oleg Laptev)

Теги: оповещение населения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии