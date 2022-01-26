Как правильно ухаживать за напольными покрытиями
Независимо от того, какое напольное покрытие мы выбираем для дома, всем хочется, чтобы оно красиво выглядело и долго служило. Значит, нужно за ним правильно ухаживать. Однако, такие знания полезны не только собственникам квартир, но и управляющим бизнес-центрами и торговыми центрами; собственникам и арендаторам помещений, а также владельцам протяженных объектов, складских терминалов. Статья подготовлена совместно редакцией сайта Piter.TV и коллективом компании ЕДИНЫЙ ЦЕНТР УБОРКИ.
Существует более 20 различных напольных покрытий для коммерческих помещений. Они различаются в зависимости от назначения:
– В дорогих магазинах, бутиках в качестве напольного покрытия могут использовать как паркетную доску и паркет, так и напольную плитку пористой породы, либо мраморные плиты.
– В офисных помещениях, во входных зонах, как правило, кладут плитку, потому что она более устойчивая к истиранию, долговечная и не требует частого ремонта. В самих же офисных помещениях, обычно, кладут ламинат различной толщины, прочности.
– Как правило, в торговых центрах, в магазинах большой пропускной способности используется бюджетная, прочная плитка, с толстым верхним слоем, для повышения устойчивости к истиранию поверхностей.
– На складах применяются наливные полы, реже кварц-винил, если там не работает тяжелая техника. Как правило, склады с простым бетонным полом быстро запускаются, бетон со временем трескается, образуются ямки и трещины, идет разрушение материала.
Уход за напольным покрытием
– Помещения до 1000-2000 м2 могут убираться вручную;
– Как правило, большие метражи, от 2000 м2 и выше, убираются поломоечными машинами разных типов:
● Сетевые машины обладают практически безграничным ресурсом езды и могут работать хоть целый день, но минус – обслуживаемая площадь ограничивается удлинителями и наличием розеток.
● Аккумуляторные машины ходят от 3 до 5 часов, требуют перезарядки и смены батарей. Могут ходить где угодно, не зависят от локальных источников питания, более мобильные и компактные. Но требуют дополнительных затрат на закуп второго комплекта батарей.
● Роторные машины позволяют провести разовый размыв поверхностей, в зависимости от типа насадки и пада, ротор может прополировать поверхность, может провести грубую глубокую очистку, может сделать поверхностную чистку.
● Ковромоечные машины применяются для чистки ковролина в офисах, гостиницах, отелях. Позволяют щеточными системами почистить ковролин, с помощью помпы произвести замачивание и промывку ковролина, и с помощью всасывающих систем забрать излишки влаги и отработанной воды с коврового покрытия.
Что способствует сроку службы напольных покрытий
– Регулярная чистка и мойка плитки на ежедневной основе увеличит срок ее службы, а роторный размыв хотя бы раз в 3-6 месяцев, избавит плитку от разрушения ее верхнего слоя и потери яркости и цвета.
– Полировка ламината, паркета, паркетной доски хотя бы 2 раза в год мягкими падами и роторной машиной увеличит срок службы на 20-30%, и снизит расходы на будущий ремонт поверхностей, а также сохранит цвет и яркость изделий. Применение химии с содержанием воска, масел деревьев и фруктов также увеличит срок службы деревянных полов.
– Регулярный уход за ковролином, его тщательная чистка хотя бы раз в год способствует созданию благоприятной атмосферы в офисе, повышению экологичных норм работы в офисе, а также увеличит срок службы коврового покрытия. Необходимо правильно подобрать моющие шампуни и пятновыводители.
Некачественная уборка, запущенный уход за поверхностями, применение низкокачественной химии уменьшают срок службы напольных покрытий, увеличивает расходы на их капитальный ремонт. Покрытия без достаточного ухода теряют цвет, появляется большое количество затертостей и сколов. И вместо того, чтобы делать ремонт через 40-50 лет и перекладывать покрытия, это придется делать через 25-30 лет эксплуатации напольных покрытий.
Фото: Единый центр уборки; pxhere.com
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