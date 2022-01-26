Некачественная уборка, запущенный уход за поверхностями, применение низкокачественной химии уменьшают срок службы напольных покрытий, увеличивает расходы на их капитальный ремонт.

Как правильно ухаживать за напольными покрытиями

Независимо от того, какое напольное покрытие мы выбираем для дома, всем хочется, чтобы оно красиво выглядело и долго служило. Значит, нужно за ним правильно ухаживать. Однако, такие знания полезны не только собственникам квартир, но и управляющим бизнес-центрами и торговыми центрами; собственникам и арендаторам помещений, а также владельцам протяженных объектов, складских терминалов. Статья подготовлена совместно редакцией сайта Piter.TV и коллективом компании ЕДИНЫЙ ЦЕНТР УБОРКИ.

Существует более 20 различных напольных покрытий для коммерческих помещений. Они различаются в зависимости от назначения:

– В дорогих магазинах, бутиках в качестве напольного покрытия могут использовать как паркетную доску и паркет, так и напольную плитку пористой породы, либо мраморные плиты.

– В офисных помещениях, во входных зонах, как правило, кладут плитку, потому что она более устойчивая к истиранию, долговечная и не требует частого ремонта. В самих же офисных помещениях, обычно, кладут ламинат различной толщины, прочности.

– Как правило, в торговых центрах, в магазинах большой пропускной способности используется бюджетная, прочная плитка, с толстым верхним слоем, для повышения устойчивости к истиранию поверхностей.

– На складах применяются наливные полы, реже кварц-винил, если там не работает тяжелая техника. Как правило, склады с простым бетонным полом быстро запускаются, бетон со временем трескается, образуются ямки и трещины, идет разрушение материала.

Уход за напольным покрытием

– Помещения до 1000-2000 м2 могут убираться вручную;

– Как правило, большие метражи, от 2000 м2 и выше, убираются поломоечными машинами разных типов:

● Сетевые машины обладают практически безграничным ресурсом езды и могут работать хоть целый день, но минус – обслуживаемая площадь ограничивается удлинителями и наличием розеток.

● Аккумуляторные машины ходят от 3 до 5 часов, требуют перезарядки и смены батарей. Могут ходить где угодно, не зависят от локальных источников питания, более мобильные и компактные. Но требуют дополнительных затрат на закуп второго комплекта батарей.

● Роторные машины позволяют провести разовый размыв поверхностей, в зависимости от типа насадки и пада, ротор может прополировать поверхность, может провести грубую глубокую очистку, может сделать поверхностную чистку.

● Ковромоечные машины применяются для чистки ковролина в офисах, гостиницах, отелях. Позволяют щеточными системами почистить ковролин, с помощью помпы произвести замачивание и промывку ковролина, и с помощью всасывающих систем забрать излишки влаги и отработанной воды с коврового покрытия.

Что способствует сроку службы напольных покрытий

– Регулярная чистка и мойка плитки на ежедневной основе увеличит срок ее службы, а роторный размыв хотя бы раз в 3-6 месяцев, избавит плитку от разрушения ее верхнего слоя и потери яркости и цвета.

– Полировка ламината, паркета, паркетной доски хотя бы 2 раза в год мягкими падами и роторной машиной увеличит срок службы на 20-30%, и снизит расходы на будущий ремонт поверхностей, а также сохранит цвет и яркость изделий. Применение химии с содержанием воска, масел деревьев и фруктов также увеличит срок службы деревянных полов.

– Регулярный уход за ковролином, его тщательная чистка хотя бы раз в год способствует созданию благоприятной атмосферы в офисе, повышению экологичных норм работы в офисе, а также увеличит срок службы коврового покрытия. Необходимо правильно подобрать моющие шампуни и пятновыводители.

Некачественная уборка, запущенный уход за поверхностями, применение низкокачественной химии уменьшают срок службы напольных покрытий, увеличивает расходы на их капитальный ремонт. Покрытия без достаточного ухода теряют цвет, появляется большое количество затертостей и сколов. И вместо того, чтобы делать ремонт через 40-50 лет и перекладывать покрытия, это придется делать через 25-30 лет эксплуатации напольных покрытий.

Фото: Единый центр уборки; pxhere.com