Как проверить антифриз перед морозами и не повредить двигатель автомобиля

Перед наступлением холодов автомобилистам стоит проверить состояние охлаждающей жидкости и убедиться, что она подходит конкретной машине.

Ошибки при выборе антифриза могут снизить защиту двигателя от коррозии, а смешивание несовместимых составов способно привести к образованию отложений в системе. На что обратить внимание при проверке, рассказал портал 110km.ru.

Антифриз нужен не только для защиты двигателя от замерзания. Входящие в его состав присадки препятствуют коррозии, образованию пены и отложений, а также помогают поддерживать работу элементов системы охлаждения. Со временем свойства жидкости ухудшаются, поэтому её необходимо менять с учётом рекомендаций автопроизводителя.

Для разных автомобилей предусмотрены разные спецификации охлаждающей жидкости. Информацию о подходящем составе можно найти в руководстве по эксплуатации, а иногда — на расширительном бачке. Среди распространённых обозначений — G11, G12, G12+, G12++ и G13.

При этом ориентироваться только на цвет антифриза нельзя: красители производители выбирают самостоятельно, и одинаковый оттенок не гарантирует совместимость составов. Жидкости могут отличаться типом присадок. Например, в одних используются силикаты, а в других — органические карбоксилатные соединения. Смешивание несовместимых продуктов может ухудшить антикоррозионную защиту и привести к появлению отложений, мешающих нормальной циркуляции жидкости.

Поэтому при доливе важно выбирать антифриз с допуском, предусмотренным для конкретного автомобиля. Если неизвестно, какая жидкость уже залита в систему, лучше уточнить состав в сервисе, а не экспериментировать с разными продуктами.

Перед зимой также следует проверить уровень антифриза. Делать это нужно на остывшем двигателе: жидкость должна находиться между отметками минимального и максимального уровня на расширительном бачке. Открывать крышку горячей системы охлаждения опасно из-за высокого давления и риска ожога.

Устойчивость жидкости к морозу можно проверить специальным прибором — ареометром или другим тестером, предназначенным для определения температуры замерзания антифриза. Полученный результат поможет понять, достаточно ли защищена система при ожидаемых зимних температурах. Если показатели не соответствуют условиям эксплуатации, необходимо подобрать подходящую жидкость и при необходимости заменить состав.

Охлаждающая жидкость влияет и на срок службы отдельных компонентов системы, включая водяной насос. Недостаточная защита и несвоевременная замена антифриза могут привести к неисправностям, ремонт которых обойдётся значительно дороже профилактической проверки.

Полная замена жидкости на современных автомобилях может потребовать специального оборудования, позволяющего правильно заполнить систему и удалить из неё воздух. Поэтому при сомнениях в совместимости составов или необходимости промывки системы специалисты советуют обратиться в автосервис.

Фото: unsplash (Robert Laursoo)