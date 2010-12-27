Смольный научит петербуржцев правильно сажать деревья в городе

Советы пригодятся и компаниям, и простым горожанам.

И особые аллеи, и дерево для себя могут появиться на улицах города с одинаковыми условиями. Памятку по правильной посадке саженцев опубликовали в пресс-службе комитета по благоустройству Санкт-Петербурга.

В первую очередь, предупреждают в комитете, нужно согласовать высадку саженцев со структурами, которые отвечают за эти участки. Парки, скверы, бульвары и газоны – поле ответственности самого комитета, внутриквартальные скверы и бесхозные зеленые территории содержат районные администрация, дворы – муниципалитеты.

Самостоятельно выбрать место для будущего дерева нельзя, чтобы не нарушить строгие нормы строительства. Запрещено сажать дерево в земле над инженерными коммуникациями, также нельзя устраивать самодеятельность в парках, где деревья растут в определенном порядке и видах. Поэтому для посадки даже одного дерева необходимо получить ордер Государственной административно-технической инспекции.

Саженцы должны соответствовать ГОСТу. Стандарт таких деревьев – симметричная крона, здоровая корневая система, высота от 3.5 м. За ними нужен тщательный уход в течение трех лет.

Также важен "агротехнический срок" высадки деревьев – конце сентября-октябрь, апрель-начале мая. В это время часто проходят месячники по благоустройству, в них и можно принять участие в посадках саженцев.

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Фото: официальный сайт комитета по благоустройству Санкт-Петербурга.