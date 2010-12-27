Игорь Кокин: задолженность по ЖКХ можно реструктуризировать

По мнению эксперта Высшей школы госуправления Центра передовых технологий РАНХиГС Игоря Кокина, задолженность по ЖКХ в 1,34 триллиона рублей, половина из которых приходится на жильцов, можно реструктуризировать.

Как сообщает ФБА "Экономика сегодня", эксперт Высшей школы госуправления Центра передовых технологий РАНХиГС Игорь Кокин прокомментировал ситуацию с задолженностью по ЖКХ.



По словам эксперта, задолженность по ЖКХ связана с уменьшением платежеспособности населения.



Также специалист напомнил, что списать долги россиянина можно в том случае, если они превышают 500 тысяч рублей, однако задолженности по ЖКУ вряд ли попадают под эту категорию.



Недавно министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень заявил, что в РФ долги по ЖКХ составляют 1,34 триллиона рублей, половина из которых приходится на жильцов, а остальное на посредников и управляющие компании.



Эксперт рассказал, что мер, облегчающих положение должников очень мало, одной из таких немногих мер является рассрочка платежа за услуги ЖКХ. По словам специалиста, она дается на условиях внесения денег равными долями в течение 12 месяцев, в этом случае начисляется минимальный процент или не начисляется вовсе.



В Минстрое рассказали, что к осени примут законопроект, который призван избавить россиян от услуг посредников в сфере ЖКХ. Такая мера, считают в Минстрое, позволит снизить объем задолженности по ЖКХ.



По словам Игоря Кокина, указанная проблема не является главной, ведь во многих компаниях не пользуются посредниками при расчетах с населением.



Эксперт считает, что для разрешения этой ситуации необходимо ввести механизмы поддержки граждан, корме того, люди должны знать, как и за что они платят.