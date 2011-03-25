Петербуржцам рассказали, что платные парковки чистят от снега в круглосуточном режиме

Сотрудники очищают объекты по адресной книге в зависимости от нагрузки автомобилей на улицу.

Директор Санкт-Петербургского государственного унитарного дорожного предприятия "Центр" Егор Пащенко рассказал, что платные парковки чистят мобильные бригады, которые работают в круглосуточном режиме. Сотрудники очищают объекты по адресной книге в зависимости от нагрузки автомобилей на улицу. По словам Пащенко, сотрудники знают, на какой улице и в какой период находится минимум машин. Об этом глава предприятия сообщил телеканалу "Санкт-Петербург".

Для уборки парковок мобильные бригады выбирают время, когда стоянки машин не переполнены. Эксперт отметил, что в городе сегодня можно заметить снежные кучи. Так сугробы готовят под вывоз, чтобы освободить зону платной парковки.

Егор Пащенко напомнил, что до введения платных парковок в центре Петербурга повсюду были знаки 3.27, которые указывали на определенные дни недели и временные промежутки, когда стоянка должна быть свободна. В это время специальная техника подъезжала и убирала снег. Глава компании отметил, что иногда возникали и накладки, так как участков было много, а кадровый дефицит наблюдался давно. На данный момент этой проблемы нет, отметил Пащенко.

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Фото: ВКонтакте / Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга