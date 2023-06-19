Стало известно, как город украсят к "Алым парусам"

В Петербурге с 24 на 25 июня состоится праздник выпускников "Алые паруса". "Петербургскому дневнику" стало известно, как будет украшен город.

База элементов оформления будет соответствовать прошлогодней, которую практически полностью обновили в 2021 году. Снова будут использованы композиции "Паруса" на тросовых конструкциях, декоративные элементы в виде чаек, крупногабаритные флаги на фасадах зданий.

Также на рекламных конструкциях, установленных на улицах Петербурга, разместят 510 плакатов, в трансляцию будут запущены видеоролики на 11 электронных дисплеях. В метро задействуют 794 рекламные поверхности под размещение плакатов.

Ранее стало известно, что ведущими "Алых парусов" станут Ида Галич и Дмитрий Хрусталёв.