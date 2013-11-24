Фанаты "Спартака" избили болельщика ЦСКА прямо на стадионе после дерби

Инцидент произошел несмотря на систему Fan ID, которую называли средством от насилия на трибунах.

После матча между "Спартаком" и ЦСКА на стадионе произошла массовая драка, в ходе которой фанаты красно-белых избили болельщика армейцев. Инцидент случился у сектора "Спартака", при этом все зрители были допущены на матч только по системе Fan ID.

После избиения нападавшие кричали: "Один за всех и все за одного" и "Мы сегодня вы***и коней". Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо подтвердил, что это не единичный случай — столкновения с болельщиками армейцев происходили и на центральных трибунах.

Ждем оперативного разбирательства со стороны коллег и правоохранительных органов с применением справедливых санкций по отношению к напавшим. Удивительно, как случившееся стало возможным на матче РПЛ. Тем более, по нашей информации схожие инциденты имели место быть и во время матча на центральных трибунах. Требуем привлечения к ответственности нарушителей и готовы оказать всю необходимую помощь нашим пострадавшим болельщикам. Кирилл Брейдо, директор по коммуникациям ЦСКА

Отметим, что инцидент произошел на фоне заявлений министра спорта Михаила Дегтярёва о том, что Fan ID сделал футбол семейным событием и снизил уровень мата и драк на стадионах. На данный момент информация о драке не поступала в МВД, пишет Матч.ТВ.

Фото: Telegram / "Брейдо / И после"