Иван Охлобыстин: биография, личная жизнь, Instagram

Сегодня популярному российскому актёру, сценаристу, писателю, драматургу исполнилось 53 года. Piter.TV рассказывает детали биографии Ивана Охлобыстина.

Детство и юность Ивана Охлобыстина

Иван родился 22 июня 1966 года в Тульской области. У его родителей была просто огромная разница в возрасте, его отцу было 60 лет, а его матери – 18 лет. Отец работал врачом, а мать Альбина Ивановна была студенткой. Когда Иван был совсем маленьким, его отец ушел из семьи, воспитанием занималась молодая, но довольно строгая мать.

Хотя Охлобыстин до сих пор помнит случай, когда отец появился у них дома из-за его плохо успеваемости по русскому языку в школе. Когда Иван получил в очередной раз двойку, пришел отец с учебником русского языка и соевым соусом. Четверокласснику Ване пришлось съесть учебник вместе с соусом. Такого от отца он не ожидал, но плохие оценки больше не получал.

После школы Иван поступил во ВГИК. В приемной комиссии сидел кинорежиссер Игорь Таланкин, который попросил абитуриента удивить его. Ивана выгнали с экзамена за то, что он сказал, что пришел сказать новое слово в кинематографе, а не развлекать комиссию. Однако режиссер вернул юного нахала, так как тот его очень удивил.

Доучиться во ВГИКе Иван не успел, поскольку его призвали в армию. После службы в ракетных войсках в Ростове-на-Дону восстановился в институте. В 1992 году он окончил режиссёрский факультет ВГИКа.

Фильмы с Иваном Охлобыстиным

Иван Охлобыстин начал карьеру актера в фильме Никиты Тягунова "Нога" и получил за него награду в номинации "Лучшая роль" на фестивале "Молодость-1991".

В 2000 году вышел сериал "ДМБ". В фильме Охлобыстину досталась второстепенная роль, но сама картина основана на армейских рассказах Охлобыстина. Сериал получил немало критических замечаний, его называли слишком простым, а работу актеров и операторов недостаточной.

Охлобыстин пробовал себя и в роли журналиста. В 90-е он работал в журнале "Столица", делал репортажи, но быстро покинул издание, обозвав "борделем". С 2005 года кинематографическая карьера Охлобыстина получила мощный толчок – он завершил церковное служение и с головой окунулся в съемки.

Широкой публике артист стал известен после начала работы в сериале "Интерны". Ему досталась главная роль – он сыграл доктора Быкова. Работу над юмористическим сериалом Охлобыстин начал в 2010 году.

В 2007 году Иван снялся в картине Станислава Либина "Заговор", где исполнил роль Григория Распутина. В 2010 году по его повести "Дом восходящего солнца" рок-музыкант Гарик Сукачёв снял фильм "Дом Солнца".

В 2011 году с участием Охлобыстина в прокат вышло сразу 6 кинолент, среди которых ремейк "Служебного романа", экранизация одноименного романа Виктора Пелевина "Generation П" .В прошлом году он озвучил почтальона Печкина в новом мультфильме о Простоквашино. Также в прошлом году на кинофестивале "Кинотавр" был представлен драматический фильм "Временные трудности" с Охлобыстиным в главной роли. Кинокритики посчитали картину циничной и безнравственной.





Священнослужитель Иван Охлобыстин

Так как родители Ивана были коммунистами, он был крещен только в 9 классе. В 90-е годы он работал при церкви – следил за алтарем, носил свечи. В 2001 в Ташкенте принял сан священника, хотя не знал ни одной молитвы, кроме "Отче наш". Через семь месяцев он с семьей вернулся в Москву, так как его жене было трудно переносить южную жару.

В столице Иван, или уже отец Иоанн, продолжил службу. До 2005 года работал в храме святителя Николая (Спаса Преображения). Но в это же время он продолжал играть в кино, что вызывало шквал критики в его адрес. В 2010 он предложил провести процедуру освобождения от служения. Сейчас он является отцом Иоанном и священником только по наименованию.

Личная жизнь Ивана Охлобыстина

На съемках картины "Арбитр" Иван Охлобыстин познакомился с Ксенией Качалиной. Из-за частых отъездов они виделись редко, а потом Ксения узнала, что у Ивана роман с ее подругой и однокурсницей Оксаной Арбузовой. Поэтому пара распалась.

В 1995 году Иван и Оксана Арбузова поженились. Предложение актер сделал сразу, в первую же неделю знакомства. В семье Охлобыстина и Арбузовой родилось шестеро детей: два сына - Савва и Василий, а также дочери Евдокия, Варвара, Анфиса и Иоанна.

В свободное от кино время Иван Охлобыстин любит съездить на рыбалку и охоту, поиграть в шахматы. Также актер сам создает ювелирные украшения в стиле киберпанк.

Instagram Ивана Охлобыстина

Фото: Instagram/ psykero1477; кадры из фильма, открытые источники

Видео: YouTube/ HD Трейлеры



