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В среду в Петербурге проведут испытания теплосетей в трех районах
Сегодня, 16:35
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nadezhda_sib

В среду в Петербурге проведут испытания теплосетей в трех районах

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Температура воды достигнет 100-110 градусов.

В среду, 14 апреля, "Теплосеть Санкт-Петербурга" проведет испытания в трех районах города. Это необходимо для того, чтобы выявить изношенные участки трубопровода. Об этом сообщила пресс-служба предприятия. 

Испытания в Выборгском районе пройдут в границах улицы Комиссара Смирнова, Выборгской, проспектов Большого Сампсониевского и Лесного. 

В Красногвардейском — в границах Бестужевской улицы, Пискаревского проспекта, проспекте Энергетиков, Среднеохтинского, Полюстровского, шоссе Революции. 

Также испытания пройдет в Калининском районе. 

На время проведения работ подача горячей воды будет ограничена, отопление не будут отключать. 

В случае вытекания воды на поверхность граждан просят не приближаться к потенциально опасному участку.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что парковка на Савушкина, на которой три машины провалились в яму, была незаконной. 

Фото: Piter.TV

Теги: горячая вода, испытания, теплосеть
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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Голубев Михаил
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