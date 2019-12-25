В среду в Петербурге проведут испытания теплосетей в трех районах

Температура воды достигнет 100-110 градусов.

В среду, 14 апреля, "Теплосеть Санкт-Петербурга" проведет испытания в трех районах города. Это необходимо для того, чтобы выявить изношенные участки трубопровода. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Испытания в Выборгском районе пройдут в границах улицы Комиссара Смирнова, Выборгской, проспектов Большого Сампсониевского и Лесного.

В Красногвардейском — в границах Бестужевской улицы, Пискаревского проспекта, проспекте Энергетиков, Среднеохтинского, Полюстровского, шоссе Революции.

Также испытания пройдет в Калининском районе.

На время проведения работ подача горячей воды будет ограничена, отопление не будут отключать.

В случае вытекания воды на поверхность граждан просят не приближаться к потенциально опасному участку.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что парковка на Савушкина, на которой три машины провалились в яму, была незаконной.

Фото: Piter.TV