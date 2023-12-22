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Испытания теплосетей проведут в шести районах Петербурга с 8 по 10 апреля
Сегодня, 10:39
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Испытания теплосетей проведут в шести районах Петербурга с 8 по 10 апреля

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Контрольные мероприятия помогут повысить надёжность теплоснабжения для 74 000 горожан.

В период с 9 по 11 апреля в Петербурге будут проведены 10 температурных испытаний, которые проведут специалисты ГУП "ТЭК СПб".

Как отметили в пресс-службе компании, эти контрольные мероприятия помогут повысить надёжность теплоснабжения для 74 000 жителей шести районов города.

Во вторник, 9 апреля, специалисты будут проверять трубопроводы на максимальную температуру, в том числе распределительные тепловые сети, выходящие из котельной на большом Сампсониевском проспекте, дом № 45.

Ранее мы сообщили о том, что реконструкцию более 16 км трубопроводов Военного квартала провели в Пушкине.

Фото:  пресс-служба ГУП "ТЭК СПб"

Теги: гуп тэк спб, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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