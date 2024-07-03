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Смольный требует починить Поцелуев мост, с которого упал автобус в мае
Вчера, 22:35
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Смольный требует починить Поцелуев мост, с которого упал автобус в мае

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Городской КГИОП подал иск к ГБУ "Мостотрест" и ООО "Такси".

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга подал иск к ГБУ "Мостотрест" и ООО "Такси" с требованием починить Поцелуев мост, с которого упал автобус. Об этом пишет 3 июля "Фонтанка".

Иск подали 1 июля. Ведомство просит суд обязать "Мостотрест" и "Такси" в течение года отремонтировать Поцелуев мост. Переправа является объектом федерального значения. За каждый месяц просрочки "Мостотресту" намерены назначить штраф в размере 50 тыс. рублей, а "Такси" – 200 тыс. рублей.

При этом в конце июня отмечалось, что специалисты "Мостотреста" завершили ремонт переправы. Реставраторы соединили хрупкий чугун, который отлили более 100 лет назад. Также говорилось о восстановлении исторической решетки.

Автобус с пассажирами упал с Поцелуева моста в Петербурге 10 мая. Из транспортного средства вытащили девять пассажиров, погибли семь человек.

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: кгиоп петербурга, ооо такси, поцелуев мост, спб гбу мостотрест
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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