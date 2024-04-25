Renault возглавил рейтинг самых популярных возрастных иномарок в Петербурге

Аналитики подвели итоги первого полугодия на рынке подержанных автомобилей в Петербурге. Самыми востребованными среди иномарок старше 15 лет стали Renault, Hyundai и Ford.

По итогам первого полугодия 2026 года наиболее востребованными иномарками старше 15 лет в Санкт-Петербурге стали автомобили Renault. Об этом сообщили аналитики сервиса "Прагматика Аукцион".

На долю Renault пришлось 11% всех продаж автомобилей этой категории. Второе место занял Hyundai с показателем 9%, а третье — Ford, набравший 8%.

В первую пятерку также вошли Chevrolet и Nissan. Следом расположились Volkswagen, KIA, Opel, Toyota и Mitsubishi.

Средняя стоимость иномарки старше 15 лет в Петербурге составила 406,2 тыс. рублей, а средний пробег достиг 229 167 километров. Самым большим пробегом среди проданных автомобилей отличился Volkswagen Transporter 2003 года выпуска — 625 тыс. километров.

Ранее петербуржцам перечислили самые популярные авто старше 15 лет.

Фото: Комитет по транспорту Санкт-Петербурга