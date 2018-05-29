Инклюзивный театр: "Три толстяка" в БДТ получили тифлокомментирование от Сбербанка

Нашумевший спектакль "Три толстяка" в БДТ имени Товстоногова теперь доступен и слабовидящим посетителям. Сбербанк разработал для этой постановки возможность тифлокомментирования в рамках сотрудничества с фестивалем "Золотая маска".

Театр для всех: Сбербанк расширил программу тифлокомментирования на фестивале "Золотая маска". Специалисты разработали тифлокомментарии для 11 постановок. В их числе - спектакль Андрея Могучего "Три толстяка" в БДТ им. Товстоногова. Теперь познакомиться со спектаклем смогут и слабовидящие гости театра. Так, 6 марта на показе первой части "Трех толстяков" побывала целая группа театралов с ограниченными возможностями зрения.

Сбербанк организовал для слабовидящих гостей специальную зону встречи. Им объяснили, как пользоваться специальным приложением "Искусство.Вслух". В течение всех 2 часов спектакля они смогли узнать больше о декорациях, сценографии и ключевых сценах. Все зрители остались под впечатлением от увиденного.

Впервые тифлокомментирование на "Золотой маске" появилось в 2017 году. Сбербанк планирует и дальше расширять программу инклюзивных спектаклей на фестивале. Для сравнения, годом ранее таких постановок было 7, а в этом - уже 11.

Видео: Piter.TV