Эксперт: низкая инфляция защищает цены в РФ от давления ЕС и США

Прогнозы Минэкономразвития (МЭР) о падении годовой инфляции в октябре ниже 3% обусловлены целым рядом факторов, о которых рассказал руководитель направления финансы и экономика Института современного развития Никита Масленников.

Как сообщает ФБА "Экономика сегодня", Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что в октябре уровень падения инфляции в октябре будет ниже 3%.



По словам руководителя направления финансы и экономика Института современного развития Никиты Масленникова, инфляция в России обусловлена теми же факторами, которые привели ее уровень к таргету Нацбанка, а дефляцию обеспечили немного задержавшиеся урожаи, объемы которых превысили все прогнозы.



Также экономист считает, что Минэконом развития опасается месячного уровня инфляции в 2,8%, ведь в ноябре-декабре отдача может вызвать резкий скачок.



По прогнозам эксперта, в конце года ФРС США повысит ставку, в результате чего курс рубля ослабнет по отношению к доллару и евро, это скажется на инфляции в РФ. Однако в целом, подчеркивает специалист, отклонение от таргета составит плюс-минус 0,3%.



Эксперт также высказался по поводу ключевой ставки. По его мнению, темпы снижения инфляции отстают от скорости снижения ключевой ставки, что привело к подорожанию потребительских кредитов.



Никита Масленников резюмирует, что в 2018 году цены на нефть не сильно шокируют экономику ( по прогнозам западных экспертов - это баррель Brent за 53-55 долларов, Urals удержится на 49-50 долларах).

