В результате падения на эскалаторе Ладожского вокзала пенсионер получил травмы

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по данному факту.

69-летний мужчина упал на эскалаторе Ладожского вокзала в Петербурге, в результате чего получил травмы. Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по данному факту, сообщили в пресс-службе ведомства 16 октября.

По предварительным данным, инцидент произошел 14 октября в 21:30. Пострадавший был доставлен в фельдшерский пункт вокзала, где ему оказали помощь. В настоящее время пенсионер находится в больнице.

Ранее мы рассказывали о том, что по факту падения рабочего в шахту лифта на "СКА Арене" возбуждено уголовное дело.

Видео: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры Петербурга