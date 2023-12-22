Шоу Ильи Авербуха "Вместе и навсегда" напомнило зрителям о самом важном в жизни каждого

"Вместе и навсегда" – название ледовой программы, которое актуально и остро прозвучало 26 марта в спортивном комплексе "Юбилейный". В программу шоу были внесены корректировки, включившие драматические и лирические номера, пропитанные памятью и трепетом. Концерт начался с минуты памяти погибших в теракте в Красногорске.

Программа, посвященная 50-летию известного фигуриста, призёра Олимпийских игр, хореографа-постановщика и режиссера – Илье Авербуху, стала символом сплоченности, борьбы со злом и тьмой. Он и известные фигуристы собрались в этот день на льду, чтобы объединиться и не отступать.

Мы выходим, не прячемся, не идём на поводу у страха, мы вселяем друг в друга уверенность и силу. Илья Авербух, хореограф-постановщик ледовых шоу

В программе шоу номера исполняли выдающиеся звезды фигурного катания: Оксана Домнина и Максим Шабалин, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Елизавета Туктамышева, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Марк Кодратюк и многие другие. Олимпийский чемпион Роман Костомаров стал одним из долгожданных участников концерта – после длительной и тяжелой болезни он вновь встал на лёд.

Не хватает ни эмоций, ни слов, ни сил внутренних хотя бы несколько слов связать в предложение, но давайте не забывать, что мы сильные духом и всегда ими были, мы мега талантливые, мы мега романтичные люди, и вот это все - это наша великая страна, это мы. И золото в спорте, медали, но гораздо дороже золото жизненное, а это люди. Люди нашей страны - это настоящее золото. Спасибо что сегодня с нами вместе и навсегда! Алексей Ягудин

Видео: Piter.TV

Авторы: Кристина Белозерова, Виктория Свешникова

Фото: Игорь Червяков

