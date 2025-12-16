Настоятельница Воскресенского Новодевичьего монастыря игумения София рассказала о служении и вере

На вопрос о личном выборе монашеского пути игумения ответила, что её решение было осознанным поиском смысла жизни, вдохновлённым произведениями Фёдора Достоевского.

Настоятельница Воскресенского Новодевичьего монастыря игумения София стала героиней нового выпуска видеопроекта "Продолжаем разговор"и "Петербургского дневника", где поделилась мыслями о важности сохранения традиционных ценностей и рассказала о своём пути.

В беседе матушка София раскрыла детали своего ежедневного распорядка. По её словам, день настоятельницы начинается в пять утра с келейной молитвы, за которой следует общая утренняя служба и Божественная литургия до девяти часов. Однако молитва не заканчивается с окончанием богослужения – она сопровождает сестёр во всех их послушаниях и трудах на протяжении всего дня, завершаясь вечерним уставным правилом.

Говоря о современном мире, игумения использовала яркий образ: "Если в миру уже глубокие сумерки, то в монастырях нет заката". Она пояснила, что речь идёт об образе духовного упадка, который был заметен ещё сто лет назад, но сегодня Господь призывает весь народ воспрянуть к молитве. Монастыри же, по её мнению, стоят на страже веры, являясь флагманами духовной борьбы.

Матушка София также коснулась темы образования. Окончив юридический факультет СПбГУ, а затем преподавая в Санкт-Петербургской духовной академии, она отметила разницу между светским и церковным образованием. Главное, по её словам, — это цель, ради которой человек учится. При этом она с радостью отмечает рост числа верующей молодёжи сегодня по сравнению со временем её юности, когда Церковь только обретала свободу.

Вспоминая начало возрождения монастыря в середине 1990-х годов, когда ей было всего 23 года, настоятельница призналась, что масштаб разрухи (отсутствие воды, света и канализации) тогда не пугал. Она считает, что именно Божья помощь является основанием для восстановления любой обители, добавляя, что в таком возрасте страх неизвестности отсутствует, чего нельзя сказать о людях, принимающих подобное послушание в зрелые годы.

На вопрос о личном выборе монашеского пути игумения ответила, что её решение было осознанным поиском смысла жизни, вдохновлённым произведениями Фёдора Достоевского. Ключевую роль в её судьбе сыграли благословения старца Николая Гурьянова и митрополитов Иоанна и Владимира, без которых, как подчеркнула матушка, постриг в Церкви невозможен.

Фото: архив Воскресенского Новодевичьего монастыря