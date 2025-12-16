Настоятельница Воскресенского Новодевичьего монастыря игумения София рассказала о служении и вере

Настоятельница Воскресенского Новодевичьего монастыря игумения София стала героиней нового выпуска видеопроекта "Продолжаем разговор"и "Петербургского дневника", где поделилась мыслями о важности сохранения традиционных ценностей и рассказала о своём пути.
В беседе матушка София раскрыла детали своего ежедневного распорядка. По её словам, день настоятельницы начинается в пять утра с келейной молитвы, за которой следует общая утренняя служба и Божественная литургия до девяти часов. Однако молитва не заканчивается с окончанием богослужения – она сопровождает сестёр во всех их послушаниях и трудах на протяжении всего дня, завершаясь вечерним уставным правилом.
Говоря о современном мире, игумения использовала яркий образ: "Если в миру уже глубокие сумерки, то в монастырях нет заката". Она пояснила, что речь идёт об образе духовного упадка, который был заметен ещё сто лет назад, но сегодня Господь призывает весь народ воспрянуть к молитве. Монастыри же, по её мнению, стоят на страже веры, являясь флагманами духовной борьбы.
Матушка София также коснулась темы образования. Окончив юридический факультет СПбГУ, а затем преподавая в Санкт-Петербургской духовной академии, она отметила разницу между светским и церковным образованием. Главное, по её словам, — это цель, ради которой человек учится. При этом она с радостью отмечает рост числа верующей молодёжи сегодня по сравнению со временем её юности, когда Церковь только обретала свободу.
Вспоминая начало возрождения монастыря в середине 1990-х годов, когда ей было всего 23 года, настоятельница призналась, что масштаб разрухи (отсутствие воды, света и канализации) тогда не пугал. Она считает, что именно Божья помощь является основанием для восстановления любой обители, добавляя, что в таком возрасте страх неизвестности отсутствует, чего нельзя сказать о людях, принимающих подобное послушание в зрелые годы.
На вопрос о личном выборе монашеского пути игумения ответила, что её решение было осознанным поиском смысла жизни, вдохновлённым произведениями Фёдора Достоевского. Ключевую роль в её судьбе сыграли благословения старца Николая Гурьянова и митрополитов Иоанна и Владимира, без которых, как подчеркнула матушка, постриг в Церкви невозможен.
Фото: архив Воскресенского Новодевичьего монастыря
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