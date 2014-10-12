iMARS рассказала о проблемах коммуникаций на форуме "Настоящее и будущее мультилатерализма" в Вене

Проблемы международных коммуникаций и инструменты изменения имиджа России на Западе обсудили на форуме "Настоящее и будущее мультилатерализма" в Вене. О том, как сформировать положительное восприятие нашей страны рассказал исполнительный директор iMARS Communications Александр Ревский.

Общие принципы выстраивания коммуникаций работают как в бизнесе, так и в международных отношениях, отметил Александр Ревский. Имидж России за рубежом воспринимается в искаженном виде, в первую очередь, вследствие недостаточной информированности зарубежной аудитории об исторических событиях и сегодняшней ситуации в нашей стране. Выстроить эффективные коммуникации между Россией и Западом, в том числе, мешают наследие Холодной войны, разное понимание причин и следствий произошедших военных конфликтов, распространение недостоверной информации в СМИ.

За последнее время был пройден огромный путь по формированию позитивного восприятия России и, тем не менее, предстоит еще многое сделать. Эксперт iMARS предложил ряд инструментов, которые способны улучшить ситуацию. Это и формирование возможностей для диалога между экспертами по разным направлениям многосторонних отношений, и организация системы стажировок представителей дипмиссий, студентов профильных вузов, и культурный обмен с широким информационным сопровождением.

Организаторы форума – Представительство Фонда Конрада Аденауэра в Вене и Российская ассоциация Евро-Атлантического сотрудничества – как раз и позволили экспертам разных стран обменяться мнениями и дать оценку существующих вызовов.

Без возможности открыто обсуждать существующие проблемы, без попыток услышать позиции друг друга, особенно во время различного рода кризисов, и, самое главное, без взаимного уважения истории, традиций и сложившихся в той или иной стране внутренних реалий невозможно говорить о выстраивании качественных и эффективных многосторонних коммуникаций. Наша задача, как экспертов, не только обозначить эти проблемы, но и предложить инструментарий для их решения. Александр Ревский, исполнительный директор iMARS Communications

Международный форум "Настоящее и будущее мультилатерализма" – ежегодное масштабное мероприятие, объединяющее экспертов в области международных отношений, экономики, социологии, журналистики, коммуникаций из разных стран. В этом году деловая программа форума включала в себя встречи с представителями дипломатических структур России, Германии и Австрии, а также визиты в международные организации – Информационную службу ООН, ОБСЕ, Центр разоружения и противодействия распространению ядерного оружия, Международный центр по разработке миграционной политики.

iMARS – одна из ведущих коммуникационных групп (ТОП-5 коммуникационного рейтинга НР2К). Победитель ряда престижных отраслевых конкурсов, в т.ч. победитель PROBA AWARDS 2021 в номинации "Общественно-значимые PR-кампании" с проектом #тысильнеевредныхривычек. Среди клиентов: X5 Retail Group, Федеральный центр развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России "Агроэкспорт", РЭЦ, Айсберри, Unilever, Алроса, РЖД, СИБУР, НСПК, Росатом, Ростуризм, Департамент туризма Москвы, Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы, и др. Дочерняя компания iMARS – YI MEI XING – активно работает в Китае, занимается маркетинговым и торговым продвижением российской экспортной продукции.

Фото: Facebook / iMARS Group