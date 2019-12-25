На Партизанской улице строят храм в честь Преподобного Даниила Переяславского

Уже в следующем году храм будет открыт для прихожан.

В Красногвардейском районе Петербурга построят храм в честь Преподобного Даниила Переяславского. Об этом сообщил глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт в своем Telegram-канале.

Храм появится на Партизанской улице рядом с Центром мемориальной культуры "Память бесконечна". Наместник Александро-Невской лавры епископ Вениамин благословил строительство и осветил закладной камень на месте будущего храма.

Уже в следующем году храм будет открыт для прихожан.

Фото: Telegram/ Андрей Хорт