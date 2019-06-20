Путин не собирается декриминализировать статью, из-за которой врачи боятся делать уколы

Глава государства рассказал назвал иной способ решения ситуации.

Президент России Владимир Путин предложил вице-премьеру Татьяне Голиковой предложить новую систему фиксации нарушения регламента медицинскими работниками, чтобы избежать их попадания под статью 228.2 ("Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ").

Таким образом, глава государства просьбу учредителя благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера" Нюты Федермессер декриминализировать указанную статью. По ее мнению многие медработник просто бояться применять обезболивающие, боясь попасть под уголовное преследование.

Это необходимо, чтобы в России слово "отмучился" перестало существовать,

— подчеркнула Федермессер.

На это президент заметил, что медицинской сфере действительно случаются нарушения и уход наркотических средств в нелегальный оборот. Но, по его мнению, это не должно дестабилизировать работу всей системы. Однако, по его мнению, решение проблемы очевидно.

Ампула может быть раздавлена, назначения могут быть не по регламенту – четыре укола вместо трех, врачи не должны нести за это ответственность. Решение лежит на поверхности — нужно фиксировать утраты и расход не по регламенту каким-то актом, выработать систему отчетности и фиксации,

— Владимир Путин

Видео: Прямая Линия с Владимиром Путиным