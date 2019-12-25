Бывшему сотруднику Зоологического института РАН, который похищал экспонаты, дали условный срок

Черепа из экспедиции мужчина продавал за 2-15 тысяч рублей.

Суд назначил мужчине, который украл экспонаты Зоологического института РАН, к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Плотника Владимира Степаненкова признали виновным в совершении 33 преступлений. Он похищал ценные предметы в период с июня 2020 по февраль 2021 года, будучи сотрудником учреждения. Среди экспонатов были черепа редких животных, в том числе белого медведя, морской свиньи тюленя-монаха, кольчатой нерпы. Они поступили в коллекцию Института более 100 лет назад, и представлены в единственном экземпляре.

Степаненков продавал похищенное по цене от 2 до 15 тысяч рублей. Покупателем был школьник. Это значительно ниже реальной стоимости экспонатов. Во время расследования их вернули Зоологическому музею. Так как мужчина ранее не был судим, ему назначили лишение свободы условно.

Фото: прокуратура Петербурга