Замглавного инженера метро Петербурга отправили в СИЗО за хищение 50 млн рублей

В Петербурге суд отправил в СИЗО заместителя главного инженера метрополитена и руководителя коммерческой компании. Их подозревают в хищении 50 млн рублей при реализации контракта на поставку оборудования.

В Санкт-Петербурге суд заключил под стражу заместителя главного инженера ГУП "Петербургский метрополитен" Михаила Федорова и генерального директора ООО "Фортис" Игоря Логвинова. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, в конце 2025 года Федоров вместе с Логвиновым и другими неустановленными лицами организовали схему с поставкой оборудования для городской подземки. Фигуранты добились выделения 50 млн рублей на оснащение шести станций метро и административного здания на станции "Технологический институт" интеллектуальными системами хранения ключей.

Однако оборудование, как считают следователи, так и не было поставлено. Полученные деньги участники схемы, предположительно, распределили между собой.

"Оборудование так и не было поставлено. Деньги, как полагает следствие, подельники поделили между собой", — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Суд избрал обоим фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 13 сентября. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

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Фото: Piter.TV