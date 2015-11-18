Группа "Ларго" даст праздничный концерт в Петербурге

«Праздничный духовный концерт» коллектива пройдет 7 апреля.

Выступления группы LARGO - это сочетание в одной концертной программе таких жанров и музыкальных форм как: богослужебные песнопения, духовные канты, исполнение псалмов, народной песни, авторской музыки, а также произведений мировой классики и советской эстрады.

Группа LARGO - трио Владимира Соколова, Владислава Судакова и Александра Подорожного, лауреатов всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. В 2013 году певцы были солистами хора Краснодарского края под руководством Олега Газманова и стали победителями телепроекта "Битва хоров".

Выступление группы состоится 7 апреля в 19: 00 в концертном зале "У Финляндского" (Арсенальная набережная, 13/1).

Фото: предоставлено организаторами