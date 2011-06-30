Футбольный турнир памяти Серафима Федотова состоявля в Зеленогорске

Соревнования объединили команды спортсменов возрастом от 55 лет и старше, представлявших Петербург, Пушкин, Волхов и Зеленогорск.

Курортный район Петербурга принял третий мемориальный футбольный турнир, проходивший на стадионе "Спартак" и посвященный известному зеленогорскому футболисту Серафиму Федотову. Информацию "Вечернему Петербургу" передала региональная Федерация футбола.

Соревнования объединили команды спортсменов возрастом от 55 лет и старше, представлявших Петербург, Пушкин, Волхов и Зеленогорск.

Первое место по итогам турнира завоевала команда "Содружество". Серебряные медали увезли домой хозяйствующие спортсмены из Зеленогорска. Бронзу взяла сборная "Коломяги", а четвертая позиция досталась игрокам клуба "Царское село".

Ранее мы сообщили о том, что теннисист из Петербурга стал обладателем золотой медали Всемирной Универсиады.

Фото: Предоставлено пресс-службой Федерации футбола Санкт-Петербурга