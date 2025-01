Morgan готовит преемника флагмана Plus Six: первые фото с тестов

Хотя название новинки пока держится в секрете, известно, что она не станет точной заменой Plus Six, но займет его место в модельной линейке.

Британская компания Morgan анонсировала новый флагманский автомобиль, который заменит модель Plus Six. Официальный дебют запланирован на весну 2025 года, но уже сейчас производитель поделился первыми снимками машины, проходящей дорожные испытания. На это обратил внимание портал 110km.ru.

Хотя название новинки пока держится в секрете, известно, что она не станет точной заменой Plus Six, но займет его место в модельной линейке. Судя по опубликованным изображениям, автомобиль сохранит классический ретро-дизайн, характерный для Morgan, но получит современную технологическую начинку.

Основой модели станет новая платформа CXV. Под капотом — 3,0-литровый битурбомотор BMW TwinPower Turbo мощностью 340 л.с. (500 Нм), работающий в паре с 8-ступенчатым "автоматом". По предварительным данным, разгон до 100 км/ч займет 4,2 секунды, а максимальная скорость достигнет 267 км/ч.

Morgan, основанный в 1909 году, пережил сложные времена в середине XX века, но вновь привлек внимание в 2011 году, представив обновленную версию трехколесного автомобиля Morgan 3 Wheeler. Сегодня в модельной линейке бренда — родстер Plus Four, стильная баркетта Midsummer, второе поколение трехколесника Super 3 и уходящий Plus Six, место которого вскоре займет новый флагман.

Фото: Morgan