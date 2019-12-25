Скандал вокруг "Авилона": дилера заподозрили в манипуляциях с ценами на автомобили марки Volkswagen

Журналисты издания Delovoe.TV рассказали о спорной рекламной политике, навязывании дополнительных услуг и отказе дилера работать с юридическими лицами.

Деятельность крупного московского дилера "Авилон" привлекла внимание журналистов-расследователей. Журналисты портала Delovoe.TV рассказали о том, как по их мнению, специалисты дилера вводят в заблуждение покупателей. Поводом для разбирательств стала партия иномарок Volkswagen Touareg, собранных в Словакии в 2020 году, которые из-за COVID-19 поступили в Россию только весной текущего года. Как результат, на рынке образовался повышенный спрос и даже дефицит автомобилей этого модельного ряда.

По мнению Delovoe.TV, компания "Авилон" вошла в число дилеров, которые недобросовестно решили воспользоваться такой ситуацией, с целью продать иномарки по завышенным ценам. Так, указанная в рекламе и на официальном сайте volkswagen.ru цена в 4 500 000 - 4 800 000 рублей, превратилась на выходе в 6+ млн рублей. Отметим, что за такую цену в Москве можно приобрести Porsche Cayenne с трехлитровым бензиновым двигателем. При этом менеджеры дилера якобы активно навязывали "обязательные" дополнительные услуги, отказывались сотрудничать с юридическими лицами и напрямую лгали об отсутствии автомобилей в открытом доступе "неподходящим клиентам.

В расследовании говорится о том, как постоянный клиент Фольксваген Груп Рус попытался приобрести на юридическое лицо автомобиль Volkswagen Touareg Exclusive из раздела "В наличии" на сайте volkswagen.ru. В онлайн-витрине единого портала марки находилось не менее 3 автомобилей по цене в 4.5 - 4.6 млн рублей. При этом официальная реклама портала сообщала о "продажах по фиксированным ценам", что позволило клиенту сделать вывод о возможности приобрести транспортное средства именно по имеющемуся прайсу. Однако за бронированием последовала цепочка спорных переговоров с менеджерами дилера. Во-первых, дилер без объяснения причин отказал в продаже имеющихся автомобилей юридическому лицу. Во-вторых, при попытке приобретения на физическое лицо, дилер озвучил цену в 6+ млн рублей, что на 1.5 млн выше указанного на портале volkswagen.ru прайса. В-третьих, дилер якобы навязывал услуги кредитования и trade-in, которые позволили бы сбить цену до 5+ млн рублей. В тот момент, когда переговоры зашли в тупик, представители "Авилона" неожиданно заявили об отсутствии автомобилей данной модели в наличии (скорее всего, чтобы избавиться от излишне щепитильного клиента). При этом прозвон с другого номера от лица другого сотрудника компании доказал: если клиент готов приобрести машину дороже указанного прайса, то автомобили тут же "появляются в наличии".

Попытки разобраться в том, как на витрине volkswagen.ru оказались сразу 3 "туарега", закрепленных за "Авилоном", не привели к успеху. Дилер "перевел стрелки" на поставщика, а поставщик - на дилера. Журналисты увидели в этом как возможное нарушение Закона "О рекламе", так и гипотетические осознанные манипуляции ценами для привлечения клиентов и их дальнейшего "развода".

СМИ также пообщалось и с другими дилерами. "Мейджор Авто", например, согласился вести дела с юридическим лицом, но также предъявил более высокую стоимость, чем в рекламной кампании - от 5 млн рублей и выше. При этом авторы отметили более корректную работу при рекламе дополнительных услуг со стороны менеджеров фирмы.

На данный момент издания направило журналистские запросы в соответствующие инстанции и планирует выпустить вторую часть расследования о "махинациях с туарегами". Ключевыми проблемами, возможно, сокрытыми в этой истории, эксперты называют сомнительную рекламу, введение клиентов в заблуждение, обман, отказ от работы с юридическими лицами, эксплуатация ситуации с дефицитом модельного ряда и его катализацию, завышение цен по сравнению с заявленными на уровне поставщика.