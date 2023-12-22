Пиотровский заявил, что Петербург готов принять Всемирный фестиваль молодежи

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский заявил, что город готов принять Всемирный фестиваль молодежи. Об этом пишет ТАСС 2 марта.
Петербург уже готов, хочет и сделает для этого все возможное.
Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга
Он отметил, что у Петербурга для этих целей "полностью готова вся инфраструктура".
С 1 по 7 марта Всемирный фестиваль молодежи проходит в поселке Краснодарского края Сириус. На мероприятии Борис Пиотровский возглавляет делегацию города по поручению губернатора Александра Беглова.
Ранее мы рассказывали о том, что фестиваль "Монокль" начался в Петербурге.
Фото: Telegram / Пиотровский Online
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