  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пиотровский заявил, что Петербург готов принять Всемирный фестиваль молодежи
Сегодня, 12:20
139
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Пиотровский заявил, что Петербург готов принять Всемирный фестиваль молодежи

0 0

С 1 по 7 марта Всемирный фестиваль молодежи проходит в поселке Краснодарского края Сириус.

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский заявил, что город готов принять Всемирный фестиваль молодежи. Об этом пишет ТАСС 2 марта.

Петербург уже готов, хочет и сделает для этого все возможное.

Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Он отметил, что у Петербурга для этих целей "полностью готова вся инфраструктура". 

С 1 по 7 марта Всемирный фестиваль молодежи проходит в поселке Краснодарского края Сириус. На мероприятии Борис Пиотровский возглавляет делегацию города по поручению губернатора Александра Беглова. 

Ранее мы рассказывали о том, что фестиваль "Монокль" начался в Петербурге. 

Фото: Telegram / Пиотровский Online

Теги: борис пиотровский, всемирный фестиваль молодежи
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии