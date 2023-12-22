Пиотровский заявил, что Петербург готов принять Всемирный фестиваль молодежи

С 1 по 7 марта Всемирный фестиваль молодежи проходит в поселке Краснодарского края Сириус.

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский заявил, что город готов принять Всемирный фестиваль молодежи. Об этом пишет ТАСС 2 марта.

Петербург уже готов, хочет и сделает для этого все возможное. Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Он отметил, что у Петербурга для этих целей "полностью готова вся инфраструктура".

С 1 по 7 марта Всемирный фестиваль молодежи проходит в поселке Краснодарского края Сириус. На мероприятии Борис Пиотровский возглавляет делегацию города по поручению губернатора Александра Беглова.

Ранее мы рассказывали о том, что фестиваль "Монокль" начался в Петербурге.

Фото: Telegram / Пиотровский Online