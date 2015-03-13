В Петербурге пройдет ежегодный историко-культурный фестиваль "День Дома"

В этом году он будет разделен на две части.

В фестивале участвуют библиотеки и музеи города, которые подготовили специальную программу. В общей сложности — почти 100 учреждений культуры.

Библиотеки проведут свои мероприятия 17 и 18 сентября, а музеи — 24 и 25 сентября.

Так, например, у посетителей будет возможность прогуляться по зданию бывшей Голландской церкви на Невском, 20, поучаствовать в архитектурно-историческом пешеходном квесте по объектам Адмиралтейского и Московского районов, проследовать по детективно-музыкальный маршрут к 60-летию со дня рождения Виктора Цоя.

Все мероприятия на ближайшие выходные можно посмотреть здесь. Обратите внимание на то, что на некоторые из них требуется регистрация. О наличии мест лучше уточнять у библиотек.

Историко-культурный фестиваль проводится с 2015 года по инициативе библиотеки Голицына.

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Фото: Piter.tv