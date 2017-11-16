Вышел первый тизер "Фантастические твари: Преступления Гриндевальда"

В сети появился первый видеотизер фильма "Фантастические твари: Преступления Гриндевальда". Это второй фильм из расширенной вселенной Гарри Поттера.

Warner Bros. наконец-то порадовала поклонников вселенной о мальчике-волшебнике первым тизером продолжения спин-оффа "Фантастические твари и где они обитают". Стало известно и название сиквела: "Фантастические твари: Преступления Гриндевальда".

Тизер начинается с фотографии всех основных персонажей. Потом, как это и происходит в волшебном мире Джоан Роулинг, картинка оживает и герои смотрят друг на друга. Постепенно их покрывает черная дымка.

В тизере впервые показали Джуда Лоу в образе молодого Альбуса Дамблдора. Будущего директора Хогвартса играет уже третий актер (если посчитать двух в фильмах про Гарри Поттера).

Накануне в официальном Twitter фильма появился намек на новый фильм: фотография палочек Дамблдора и Гриндевальда. Если первую все помнят из истории о мальчике, который выжил. То вторую показывали в прошлом фильме.

Премьера фильма "Фантастические твари: Преступления Гриндевальда" запланирована на 16 ноября 2018 года.

Фото: Twitter / Fantastic Beasts

Видео: Youtube / Warner Bros. Pictures International