В отеле "Гельвеция" прошла плановая эвакуация

Эти мероприятия направлены на отработку действий персонала и служб в случае чрезвычайной ситуации.

В понедельник, 10 марта, прохожие заметили дым возле отеля "Гельвеция", расположенного на улице Марата в Петербурге. На место прибыли пожарные расчеты, однако позже выяснилось, что пожара не было.

Представитель отеля пояснил, что проводились плановые противопожарные учения, включающие учебные тревоги и привлечение пожарной техники.

Эти мероприятия направлены на отработку действий персонала и служб в случае чрезвычайной ситуации.

Ранее мы сообщили о том, что во время пожара на Маршала Блюхера пострадала женщина.

Видео: Telegram / Mash на Мойке