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Во время пожара на Маршала Блюхера пострадала женщина
Сегодня, 15:28
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Во время пожара на Маршала Блюхера пострадала женщина

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В трёхкомнатной квартире загорелась комната.

В Красногвардейском районе во время пожара в трёхкомнатной квартире пострадала женщина. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Сообщение о пожаре в доме 67 корпус 1 по проспекту Маршала Блюхера поступило 7 марта в 14:31. В трёхкомнатной квартире, в комнате площадью 9 кв. метров горела обстановка на площади 1 кв. метр.        

В 15:01 пожар был ликвидирован. В результате пожара пострадала женщина, она была госпитализирована в медицинское учреждение.

Страусы погибли при пожаре в частном зоопарке под Приозерском.

Фото: Piter.tv

Теги: квартирный пожар, маршала блюхера
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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