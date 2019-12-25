Во время пожара на Маршала Блюхера пострадала женщина

В трёхкомнатной квартире загорелась комната.

В Красногвардейском районе во время пожара в трёхкомнатной квартире пострадала женщина. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Сообщение о пожаре в доме 67 корпус 1 по проспекту Маршала Блюхера поступило 7 марта в 14:31. В трёхкомнатной квартире, в комнате площадью 9 кв. метров горела обстановка на площади 1 кв. метр.

В 15:01 пожар был ликвидирован. В результате пожара пострадала женщина, она была госпитализирована в медицинское учреждение.

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Фото: Piter.tv